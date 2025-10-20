Una magia d’autunno tutta da scoprire a Villa Gregoriana
Un paesaggio spettacolare che ha ispirato pittori e scrittori fin dall’Ottocento, tra boschi, grotte naturali, cascate e vestigia romane. Nei weekend del 25 e 26 ottobre e dell'1 e 2 novembre, Villa Gregoriana, a Tivoli e a pochi passi da Roma, propone delle speciali visite guidate in occasione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
