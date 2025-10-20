V enezia, 20 ott. (askanews) – . Luka Aron ha presentato a Venezia la sua opera “Up in the Bell Tower”. Leggi anche › Venezia, Biennale Musica: i 5 appuntamenti da non perdere “Lavoro con registrazioni di campane delle chiese di tutta Europa – ha detto il musicista ad askanews – da Venezia a Stoccolma, passando per la Foresta Nera, che è casa mia. Uso queste registrazioni in modo molto diretto, ma anche poetico, cercando di farmi ispirare da questi suoni che ci accompagnano da secoli e da ciò che evocano”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una lettura fenomenologia del suono delle campane, che si fa vibrazione corporea, ma anche, nello spirito di questa Biennale Musica, una sorta di suono che viene da lontananze cosmiche