Una lettura fenomenologia del suono delle campane che si fa vibrazione corporea ma anche nello spirito di questa Biennale Musica una sorta di suono che viene da lontananze cosmiche
V enezia, 20 ott. (askanews) – . Luka Aron ha presentato a Venezia la sua opera “Up in the Bell Tower”. Leggi anche › Venezia, Biennale Musica: i 5 appuntamenti da non perdere “Lavoro con registrazioni di campane delle chiese di tutta Europa – ha detto il musicista ad askanews – da Venezia a Stoccolma, passando per la Foresta Nera, che è casa mia. Uso queste registrazioni in modo molto diretto, ma anche poetico, cercando di farmi ispirare da questi suoni che ci accompagnano da secoli e da ciò che evocano”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
