Una lettura fenomenologia del suono delle campane che si fa vibrazione corporea ma anche nello spirito di questa Biennale Musica una sorta di suono che viene da lontananze cosmiche

20 ott 2025

V enezia, 20 ott. (askanews) – . Luka Aron ha presentato a Venezia la sua opera “Up in the Bell Tower”. Leggi anche › Venezia, Biennale Musica: i 5 appuntamenti da non perdere “Lavoro con registrazioni di campane delle chiese di tutta Europa – ha detto il musicista ad askanews – da Venezia a Stoccolma, passando per la Foresta Nera, che è casa mia. Uso queste registrazioni in modo molto diretto, ma anche poetico, cercando di farmi ispirare da questi suoni che ci accompagnano da secoli e da ciò che evocano”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

