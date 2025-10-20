Una guerra al giorno toglie il giudice di torno | così Netanyahu scansa i processi e pilota le inchieste

Mentre a Gaza il cessate il fuoco traballa sotto i colpi delle bombe israeliane e delle accuse incrociate tra Israele e Hamas di aver violato la tregua, il premier Benjamin Netanyahu sta utilizzando ogni mezzo possibile per sfuggire ai processi penali a suo carico e per ostacolare un’indagine indipendente sui tragici eventi del 7 ottobre 2023. Il Tribunale distrettuale di Gerusalemme ha annullato le udienze previste per questi giorni, in cui Netanyahu avrebbe dovuto testimoniare nel suo processo penale, a causa di “impegni diplomatici urgenti” dichiarati dal premier. I suoi avvocati hanno comunicato al tribunale, in una lettera, che tali incontri non potevano essere rimandati, fornendo ulteriori dettagli in una nota riservata. 🔗 Leggi su It.insideover.com

