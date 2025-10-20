Una donazione da oltre mezzo milione per la Chirurgia dei Trapianti di Modena

Modenatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Modena Arts Foundation – Modena Academy for Robotica and Transplant Surgery ha donato all’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena il dispositivo OCS Transmedics per la perfusione normotermica trasportabile degli organi a scopo di trapianto per un valore complessivo della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Como: 20mila interventi, mezzo milione di chilometri percorsi, 57mila ore di lavoro donato. Come sostenere questa straordinaria associazione - Parte da qui la nuova campagna di raccolta fondi di Auser Como, intitolata “Ogni età conta – Tempo che cu ... Come scrive comozero.it

Fondazione Cdp, oltre mezzo milione di euro a 7 progetti sociali - Da un telecomando speciale per avvicinare gli anziani alle comunicazioni digitali attraverso il televisore di casa a un'app per migliorare l'accoglienza e il supporto ai migranti con traduzioni vocali ... Si legge su ansa.it

Mezzo milione per il lancio di nuove start up - E’ stato pubblicato uno dei bandi GAL Antico Frignano più attesi, che mette a disposizione oltre mezzo milione di euro per le start up non agricole dei sistemi produttivi locali, artigianali e ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Donazione Oltre Mezzo Milione