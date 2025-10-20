Una donazione da oltre mezzo milione per la Chirurgia dei Trapianti di Modena
La Fondazione Modena Arts Foundation – Modena Academy for Robotica and Transplant Surgery ha donato all’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena il dispositivo OCS Transmedics per la perfusione normotermica trasportabile degli organi a scopo di trapianto per un valore complessivo della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
