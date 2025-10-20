Una domenica bestiale l’ennesima peggiore delle altre

Ildenaro.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi pensava che lo sport, in generale e non solo in Italia, fosse solo un intervallo ludico o, quanto meno, di sana distensione, dovrà finalmente ricredersi e sostituire quest’ultima parola con “uno sfogo belluino”. Sono anni che la violenza ormai la fa da padrona attorno e dentro ai campi di calcio. E il tutto, per quanto grave, si limitava solo a quello sport. Ieri è comparsa una spia rossa che non lascia spazio a equivoci. È stato il segnale evidente che la violenza radicata nel calcio (sport, nb!), oltre a non avere alcuna scusante o attenuante, sta debordando anche in altre discipline. Proprio ieri oggetti contundenti sono stati lanciati da ultrà della squadra di basket di Rieti, che aveva ospitato quella di Pistoia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Lazio-Roma, una domenica bestiale: ecco come vederlo con MyClubPass di DAZN - Il derby della capitale andrà in scena domenica a pranzo con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico diEmanuele Giaccherini. Si legge su punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Domenica Bestiale L8217ennesima Peggiore