Una domenica bestiale l’ennesima peggiore delle altre

Chi pensava che lo sport, in generale e non solo in Italia, fosse solo un intervallo ludico o, quanto meno, di sana distensione, dovrà finalmente ricredersi e sostituire quest'ultima parola con "uno sfogo belluino". Sono anni che la violenza ormai la fa da padrona attorno e dentro ai campi di calcio. E il tutto, per quanto grave, si limitava solo a quello sport. Ieri è comparsa una spia rossa che non lascia spazio a equivoci. È stato il segnale evidente che la violenza radicata nel calcio (sport, nb!), oltre a non avere alcuna scusante o attenuante, sta debordando anche in altre discipline. Proprio ieri oggetti contundenti sono stati lanciati da ultrà della squadra di basket di Rieti, che aveva ospitato quella di Pistoia.