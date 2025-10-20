Una domenica bestiale l’ennesima peggiore delle altre
Chi pensava che lo sport, in generale e non solo in Italia, fosse solo un intervallo ludico o, quanto meno, di sana distensione, dovrà finalmente ricredersi e sostituire quest’ultima parola con “uno sfogo belluino”. Sono anni che la violenza ormai la fa da padrona attorno e dentro ai campi di calcio. E il tutto, per quanto grave, si limitava solo a quello sport. Ieri è comparsa una spia rossa che non lascia spazio a equivoci. È stato il segnale evidente che la violenza radicata nel calcio (sport, nb!), oltre a non avere alcuna scusante o attenuante, sta debordando anche in altre discipline. Proprio ieri oggetti contundenti sono stati lanciati da ultrà della squadra di basket di Rieti, che aveva ospitato quella di Pistoia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Era l’ultima. Una domenica che ti resta addosso, tra abbracci, brindisi e occhi lucidi. Con il cuore pieno, ci salutiamo… fino alla prossima estate! #LaDomenicaBestiale - facebook.com Vai su Facebook
#MiMandaLouBrano by @spazio_nello nell'augurare il meglio a @FabioConcato e che tutto si risolva positivamente, riascoltiamo Domenica Bestiale, pezzo del 1982 che riporta magicamente serenità e tranquillità anche se è un lunedì mattina di autunno. - X Vai su X
Lazio-Roma, una domenica bestiale: ecco come vederlo con MyClubPass di DAZN - Il derby della capitale andrà in scena domenica a pranzo con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico diEmanuele Giaccherini. Si legge su punto-informatico.it