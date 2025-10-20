Una disfatta Crollo incredibile nei sondaggi | Mentana svela i numeri clamorosi
Le ultime ore hanno regalato un vero colpo di scena nel panorama politico: numeri, sorprese e qualche tonfo inaspettato stanno facendo discutere tutto il Paese. I dati emersi dal sondaggio SWG per il Tg La7 sono più che semplici percentuali: raccontano una sfida che si fa sempre più accesa e una crisi che rischia di cambiare gli equilibri. Mentre i riflettori sono puntati sui protagonisti principali, qualcosa di profondo si muove dietro le quinte. Crescite, frenate e scivoloni improvvisi: la partita tra i grandi partiti si fa ogni settimana più imprevedibile, lasciando il pubblico col fiato sospeso e i leader politici sempre più sotto pressione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
