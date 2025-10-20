Una bella Ternana vince a Campobasso Gol di Pettinari Orellana sbaglia il rigore
CAMPOBASSO 0 TERNANA 1 CAMPOBASSO (4-3-3): Tantalocchi, Lancini, Pierno (7’ st Cristallo), Celesia, Martina (29’ st Serra), Gala, Brunet, Gargiulo, Lombardi (19’ st Di Livio), Magnaghi (19’ st Padula), Leonetti. A disp.: Rizzo, Muzi, Cerretelli, Lanza, Armini, Nocerino, Bifulco, Parisi, Ravaglioli. All. Zauri TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio, Donati, Capuano, Martella, Romeo (dal 39’ st Meccariello), Tripi (7’ st Proietti), Vallocchia, Ndrecka, Garetto (22’ st Orellana), Dubickas (dal 22’ st Leonardi), Ferrante (1’ st Pettinari). A disp.: Vitali, Morlupo, Loiacono, Maestrelli, Bianay, McJannet, Durmush, Brignola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
