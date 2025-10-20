Un Vangelo di Antonio Del Donno del 1975 aggiudicato a 8mila euro

Tempo di lettura: < 1 minuto Buon risultato in asta per  Antonio Del Donno. Un raro esemplare del  Vangelo, realizzato nel  1975, è stato battuto dalla casa d’aste  Studio d’Arte Borromeo  a 6.500 euro, a cui si sono aggiunti i diritti d’asta del 25%, per un prezzo finale di circa  8.000 euro.   L’opera appartiene a una fase centrale della ricerca dell’ artista beneventano, che negli anni settanta sviluppa una  pittura segnica e materica di forte intensità spirituale. Il Vangelo, con la sua tensione tra gesto e parola, rappresenta uno dei nuclei tematici più riconoscibili della sua produzione.   Il risultato conferma l’interesse costante del mercato per la poetica di Del Donno, protagonista di una stagione artistica che continua a essere riscoperta da collezionisti e appassionati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

