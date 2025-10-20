Un tuffo nell’inclusione tra apnea, sogni che diventano realtà e un pizzico di coraggio. Alla piscina Faustina di Lodi, nella mattinata di ieri, si è svolta una manifestazione di attività subacquee e natatorie per persone con disabilità organizzata dalla Scuola Subacquea Laudense in collaborazione con Handicapped Scuba Association. Un Open day dedicato all’integrazione, alla formazione e al volontariato sportivo, che ha permesso a persone con disabilità motorie, sensoriali e visive di sperimentare il mondo della subacquea in totale sicurezza, accanto a istruttori qualificati e appassionati. Tra le prove, lo stage di immersione condotto da un istruttore non vedente, che ha guidato altri subacquei con disabilità visive attraverso esercitazioni teoriche e pratiche dimostrando che l’acqua è accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un tuffo speciale nell’inclusione. Con strumentazioni antibarriere