Un tuffo nel Medioevo a Montebeni

Fiesole, 20 ottobre 2025 – Domenica 19 ottobre, tra gli ulivi e i profumi autunnali delle colline fiesolane, è andata in scena una rievocazione d'altri tempi con la Tenzone Storica – Memorial Drago del Lago, che ha visto protagonisti gli arcieri della Compagnia degli Arcieri del Rovo. Una giornata che ha saputo fondere sport, storia e spettacolo: i partecipanti, vestiti in abiti medievali, hanno dato vita a un duello cavalleresco che riportava alla mente le imprese di Robin Hood e dei suoi allegri compagni nella foresta di Sherwood, tra duelli, risate e colpi precisi scoccati contro il bersaglio.

