Un tuffo nel Medioevo a Montebeni

Lanazione.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiesole, 20 ottobre 2025 – Domenica 19 ottobre, tra gli ulivi e i profumi autunnali delle colline fiesolane, è andata in scena una rievocazione d’altri tempi con la Tenzone Storica – Memorial Drago del Lago, che ha visto protagonisti gli arcieri della Compagnia degli Arcieri del Rovo. Una giornata che ha saputo fondere sport, storia e spettacolo: i partecipanti, vestiti in abiti medievali, hanno dato vita a un duello cavalleresco che riportava alla mente le imprese di Robin Hood e dei suoi allegri compagni nella foresta di Sherwood, tra duelli, risate e colpi precisi scoccati contro il bersaglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un tuffo nel medioevo a montebeni

© Lanazione.it - Un tuffo nel Medioevo a Montebeni

Leggi anche questi approfondimenti

tuffo medioevo montebeniUn tuffo nel Medioevo a Montebeni - Fiesole, 20 ottobre 2025 – Domenica 19 ottobre, tra gli ulivi e i profumi autunnali delle colline fiesolane, è andata in scena una rievocazione d’altri tempi con la Tenzone Storica – Memorial Drago de ... Secondo lanazione.it

Un tuffo nel Medioevo, brodetto sangiorgese, teatro, show e concerti nella settimana di Ferragosto - FERMO È tempo di eventi e di rievocazioni, di manifestazioni e di concerti, di occasioni per stare insieme e divertirsi nel cuore dell’estate. Si legge su corriereadriatico.it

Con Castrum Sarnani un tuffo nel medioevo. Sarnano, dopo l’escursione spirituale e la mostra fotografica la rievocazione entra nel vivo - L’escursione spirituale e culturale, in collaborazione con il Centro studi sarnanesi e Il Cammino dei Cappuccini, è stata guidata dai ragazzi di Marche Active Tourism e dai Frati Cappuccini, che hanno ... Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Tuffo Medioevo Montebeni