Un topolino a cena al Colosseo | il video virale del roditore che ‘spia' la pizza al ristorante
Al ristorante davanti al Colosseo, davanti al piatto di pasta al sugo, si mostra un topolino che annusa l'aria: "Come Ratatouille!", è il commento di molte persone alla curiosa scena ripresa in video e condivisa sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sasha non parte mai senza i suoi due piccoli esploratori!? Nella sua borsa da super-mamma c’è spazio per tutti: pupazzi Disney di Topolino e Minnie, caramelle gommose Rossella per addolcire il volo e un pacco di linguine Filotea per la prima cena in - facebook.com Vai su Facebook
Un topolino a cena al Colosseo: il video virale del roditore che ‘spia’ la pasta al ristorante - Al ristorante davanti al Colosseo, davanti al piatto di pasta al sugo, si mostra un topolino che annusa l'aria: "Come Ratatouille! Lo riporta fanpage.it