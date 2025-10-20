Un set su Marte | l’ultimo desiderio di Herzog
A 83 anni, Werner Herzog confessa un desiderio che sfida il buon senso: filmare su Marte. Lo ammette con ironia e lucidità, definendolo un gesto “folle”, ma irresistibile per chi da sempre insegue l’ignoto. Lo racconta alla Dpa, mentre a Colonia riceve un riconoscimento che celebra una vita intera dedicata al cinema d’avventura. Un desiderio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Davide Toffolo: "L'ultimo vecchio sulla terra. Remo Remotti, Davide Toffolo" SPETTACOLO ore 18:30 - sabato 18 ottobre CompleMarte 2025 ? INGRESSO GRATUITO La forza delle parole dell'"ultimo vecchio sulla terra" e dei disegni del "cantante mascher - facebook.com Vai su Facebook