Un set su Marte | l’ultimo desiderio di Herzog

Sbircialanotizia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 83 anni, Werner Herzog confessa un desiderio che sfida il buon senso: filmare su Marte. Lo ammette con ironia e lucidità, definendolo un gesto “folle”, ma irresistibile per chi da sempre insegue l’ignoto. Lo racconta alla Dpa, mentre a Colonia riceve un riconoscimento che celebra una vita intera dedicata al cinema d’avventura. Un desiderio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

