Un professore 3 recensione | tempo di maturità per Dante Balestra e i suoi studenti

Una delle fiction Rai più amate torna con la terza attesissima stagione. Tanti cambiamenti e scelte attendono i personaggi nell'ultimo anno di liceo. Dal 20 novembre su Rai1. È tempo di tornare tra i banchi di scuola. Un professore, serie Rai di successo - adattamento della spagnola Merlí -, torna col terzo capitolo che segna anche un primo punto di arrivo (e di svolta) per i personaggi. Siamo all'ultimo anno di liceo, quello della tanto attesa e tanto temuta maturità. Una serie che continua a cambiare pelle (e parte dei protagonisti) pur rimanendo sempre la stessa, e facendoci desiderare un professore come quello del titolo, Dante Balestra, interpretato da Alessandro Gassmann.

