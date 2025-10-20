Un professore 3 dal cuore di Casa Alice alla prima serata | tutto quello che dovete sapere sul ritorno di Dante Balestra

Roma ha già riaperto il registro di classe. Nella casa di Alice nella Città, Alessandro Gassmann ha presentato la terza stagione di "Un professore" davanti a fan e addetti ai lavori, tra riflessioni sulla scuola di oggi e una promessa chiara: dal 20 novembre 2025 la serie torna su Rai 1 con nuove storie e .

un professore 3 dal cuore di casa alice alla prima serata tutto quello che dovete sapere sul ritorno di dante balestra

© Sbircialanotizia.it - Un professore 3, dal cuore di Casa Alice alla prima serata: tutto quello che dovete sapere sul ritorno di Dante Balestra

