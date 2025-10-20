Un Posto al Sole | Roberto Ferri rifiuta il patteggiamento e scatena il caos
Un Posto al Sole: Roberto ottiene i domiciliari ma rifiuta di confessare. Inizia la sua vendetta mentre gli altri personaggi affrontano scelte difficili, passioni proibite e segreti pronti a esplodere. Una nuova settimana si apre su Un Posto al Sole . e niente sarà più come prima. Roberto Ferri è pronto a tutto. Ma stavolta, non si parla di potere, affari o controllo. In gioco c’è la sua innocenza. Dopo giorni bui dietro le sbarre, una speranza si fa largo: può uscire. Sì, ma con una condizione. Gli arresti domiciliari sono a un passo, ma solo se accetta un patteggiamento. Peccato che per lui significhi confessare un crimine mai commesso. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
