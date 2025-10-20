Un posto al sole | Renato alle prese con le voci dell' AI

Finalmente Renato scopre che la voce dell’intelligenza artificiale è uguale a quella di Giulia. Purtroppo gli autori continuano a trattarlo come uno scemo, e noi a casa facciamo finta di crederlo. Comunque alla fine chiede di impostare una voce saggia e simpatica, gentile e ironica, come quella di un amico. E guarda caso viene fuori la voce di Raffaele. e quindi ora inizia a litigare anche con l’IA. Anche se il cognato, amico, portiere, gli manca tanto. Come tutte le vere amicizie che, soprattutto in tarda età, più sono forti più si alimentano di battibecchi e sfottò. Marina invece è determinata a mettere in piedi il suo piano per sconfiggere Gagliotti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

