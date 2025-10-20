Un Posto al Sole anticipazioni 21 ottobre | Pino vuole chiarezza mentre Rosa è sempre più confusa
Tutto quello che vedremo nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con gli inquilini di Palazzo Palladini. Torna infatti l'appuntamento con la soap più longeva della tv, prossima a spegnere 30 candeline nel 2026: Un Posto al Sole. Nell' episodio di martedì 21 ottobre troveremo una Rosa più confusa che mai, tra quel che è successo con Damiano e Pino in attesa di risposte mentre, nel frattempo, incombe il processo di Sabbiese. Attenzione anche su Cotugno e Alfredo, con un duro confronto tra il barone e il suo maggiordomo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dopo tante tensioni, Pino prova a riavvicinarsi a Rosa “Un posto al sole” è disponibile su RaiPlay bit.ly/Guarda-UnPostoalSole - facebook.com Vai su Facebook
