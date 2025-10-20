Un pene gigante disegnato sul pavimento | il Liceo Virgilio di Pozzuoli chiuso fino a domani
Lezioni saltate oggi al Liceo Virgilio di Pozzuoli, nella provincia di Napoli: questa mattina, in un corridoio dell'istituto, è stato rinvenuto un pene gigante disegnato sul pavimento; le lezioni riprenderanno regolarmente domani mattina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
