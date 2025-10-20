Un pareggio che sta stretto alla Carrarese Zuelli e Illanes non destano preoccupazione
Punto guadagnato o occasione mancata? Il pari di Pescara ripropone l’annosa questione del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Per come è maturato, con la Carrarese che al 73’ era avanti 2 a 0, il risultato dell’Adriatico non può non lasciare una punta di rammarico. La squadra di Antonio Calabro sembrava in completo controllo del match e tutto l’ambiente apuano già pregustava l’ebrezza dell’alta classifica. Centrare quel successo avrebbe significato tanto in prospettiva. Fra l’altro avrebbe permesso di infrangere un altro tabù visto che la Carrarese da quando è in Serie B non è ancora riuscita a vincere due partite consecutive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Le pagelle di Genoa Parma Un pareggio che sta stretto ai crociati - X Vai su X
Jonica – Valdinisi Calcio Nizza 2 - 2 Un pareggio che ci sta stretto per la mole di gioco e le tante occasioni create. Subiamo due gol nei primi minuti del primo e del secondo tempo, ma la squadra reagisce con carattere, macina gioco e la riprende per - facebook.com Vai su Facebook
Un pareggio che sta stretto alla Carrarese. Zuelli e Illanes non destano preoccupazione - continuano a stazionare in una tranquilla posizione di metà classifica. Riporta sport.quotidiano.net
Lazio, Cancellieri: "Pareggio che ci sta stretto, non sono del tutto soddisfatto" - Matteo Cancellieri, esterno della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post- Da tuttomercatoweb.com
Pisa, Gilardino: "Il pareggio ci sta un po' stretto, manca un calcio di rigore per noi" - Le parole di Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Fiorentina alla Cetilar Arena: "Sicuramente il pareggio ci va un po' stretto per la partita che ... tuttomercatoweb.com scrive