Punto guadagnato o occasione mancata? Il pari di Pescara ripropone l'annosa questione del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Per come è maturato, con la Carrarese che al 73' era avanti 2 a 0, il risultato dell'Adriatico non può non lasciare una punta di rammarico. La squadra di Antonio Calabro sembrava in completo controllo del match e tutto l'ambiente apuano già pregustava l'ebrezza dell'alta classifica. Centrare quel successo avrebbe significato tanto in prospettiva. Fra l'altro avrebbe permesso di infrangere un altro tabù visto che la Carrarese da quando è in Serie B non è ancora riuscita a vincere due partite consecutive.

Un pareggio che sta stretto alla Carrarese. Zuelli e Illanes non destano preoccupazione