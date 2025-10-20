Un nuovo fucile per i militari cinesi | cosa sappiamo del QBZ-191

Non solo droni, sottomarini e caccia stealth di ultima generazione. Il rafforzamento militare della Cina comprende anche le armi leggere, fin troppo ignorate dalla stampa internazionale ma comunque al centro della modernizzazione dell' Esercito Popolare di Liberazione (PLA). I riflettori sono puntati sul fucile d'assalto QBZ-191, progettato per sostituire la famiglia QBZ-95 e chiara dimostrazione dell'impegno di Pechino nel consolidare le proprie per soddisfare le esigenze dei conflitti futuri. Che cosa sappiamo di questo fucile? Appartenente alla famiglia dei fucili Type 20, l'arma da fuoco ha fatto il suo debutto pubblico durante la parata per la Festa Nazionale del 2019 a Pechino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

