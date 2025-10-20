Un nuovo fucile per i militari cinesi | cosa sappiamo del QBZ-191
Non solo droni, sottomarini e caccia stealth di ultima generazione. Il rafforzamento militare della Cina comprende anche le armi leggere, fin troppo ignorate dalla stampa internazionale ma comunque al centro della modernizzazione dell' Esercito Popolare di Liberazione (PLA). I riflettori sono puntati sul fucile d'assalto QBZ-191, progettato per sostituire la famiglia QBZ-95 e chiara dimostrazione dell'impegno di Pechino nel consolidare le proprie per soddisfare le esigenze dei conflitti futuri. Che cosa sappiamo di questo fucile? Appartenente alla famiglia dei fucili Type 20, l'arma da fuoco ha fatto il suo debutto pubblico durante la parata per la Festa Nazionale del 2019 a Pechino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Coconuda Donna. . 2 #Video per concludere questo Giovedì Con un nuovo Arrivo di un giubbotto In Ecopelle Color Canna di Fucile Dalla Taglia 42 alla Taglia 50 disponibile anche Nero ? Ma vi volevamo mostrare i nostri #festoni D'autunno con la colla - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo fucile per i militari cinesi: cosa sappiamo del QBZ-191 - 191 è il nuovo fucile d'assalto cinese che abbandona il bullpup per un layout convenzionale, migliorando ergonomia, modularità e prestazioni per modernizzare le forze del PLA ... Secondo msn.com
"Quarta portaerei cinese in arrivo": cosa svelano le immagini satellitari - La Cina accelera la costruzione della sua quarta portaerei, il Type 004, probabilmente a propulsione nucleare, intensificando la competizione navale con gli Stati Uniti ... msn.com scrive
Cina, la portaerei nucleare Type 004: sfida diretta agli Usa. Ecco le immagini satellitari - La Cina ha avviato la costruzione della sua quarta portaerei, la Type 004, la prima a propulsione nucleare, secondo quanto confermato da analisti militari di Army Recognition Group. Lo riporta ilmessaggero.it