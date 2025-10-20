Un nuovo esame del sangue rivela in anticipo 50 tipi di tumori

Un semplice prelievo di sangue potrebbe trasformare il futuro della diagnosi oncologica. Il test Galleri, sviluppato dalla biotech americana Grail, è infatti in grado di rilevare oltre 50 tipi di tumore, compresi molti per i quali oggi non esistono programmi di screening raccomandati, analizzando. 🔗 Leggi su Today.it

