Un nuovo esame del sangue rivela in anticipo 50 tipi di tumori

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un semplice prelievo di sangue potrebbe trasformare il futuro della diagnosi oncologica. Il test Galleri, sviluppato dalla biotech americana Grail, è infatti in grado di rilevare oltre 50 tipi di tumore, compresi molti per i quali oggi non esistono programmi di screening raccomandati, analizzando. 🔗 Leggi su Today.it

