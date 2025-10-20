Un meteo-tsunami registrato dalla stazione del molo | innalzamento improvviso del livello del mare

Riminitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 ottobre 2025 la stazione di Scienza Civica installata nell’area del molo di Rimini (sulla struttura del locale 'Rockisland') ha registrato un evento eccezionale: un repentino calo della pressione atmosferica ha innescato un innalzamento del livello del mare pari a circa il doppio del massimo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

meteo tsunami registrato stazioneRimini, registrato un “meteo tsunami” domenica 5 ottobre nell’area del molo - Il 5 ottobre 2025 la stazione di Scienza Civica installata nell’area del molo di Rimini (sulla struttura del locale ‘Rockisland’) ha registrato un ... Da corriereromagna.it

meteo tsunami registrato stazioneMaltempo in Romagna con onde come mini tsunami che invadono le strade: allagamenti e frane - In Romagna mareggiate e vento fortissimo: onde invadono spiagge e strade, allagamenti a Cervia e Cesenatico: cosa è successo ... Lo riporta virgilio.it

Installata stazione meteo in Liceo Scientifico 'Capriglione' - Una stazione meteorologica di ultima generazione installata nell'area esterna del Liceo scientifico 'Raffaele Capriglione' di Santa Croce di Magliano. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Tsunami Registrato Stazione