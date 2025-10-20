Un meteo-tsunami registrato dalla stazione del molo | innalzamento improvviso del livello del mare

Il 5 ottobre 2025 la stazione di Scienza Civica installata nell’area del molo di Rimini (sulla struttura del locale 'Rockisland') ha registrato un evento eccezionale: un repentino calo della pressione atmosferica ha innescato un innalzamento del livello del mare pari a circa il doppio del massimo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

