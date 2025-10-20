Un lavoro sicuro e romantico | Poste italiane cerca portalettere nel Lecchese
Anche in provincia di Lecco Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell'area territoriale di propria competenza.Per candidarsi è sufficiente inserire, entro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Scopri altri approfondimenti
? ' . Anzi, a volte è stato davvero difficile. Lasciare un lavoro “sicuro”, una routine conosciuta, le aspettative degli altri… per inseguire qualcosa che non aveva ancora un nome. Solo un richiamo. Ho fatto mille lavori per restare in pi - facebook.com Vai su Facebook
Convegno nazionale AGI 2025 "Lavoro sicuro": il commento finale della presidente Tatiana Biagioni. - X Vai su X
Un lavoro sicuro e "romantico": Poste italiane cerca portalettere nel Lecchese - I selezionati verranno inseriti con contratto a tempo determinato e si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste) ... Segnala msn.com
Lavoro in Poste Italiane: si assume in tutto il territorio nazionale - Poste Italiane assume portalettere su tutto il territorio nazionale, notizia che circola già da qualche giorno sul web e che trova conferma nel sito di Poste ... Secondo it.blastingnews.com