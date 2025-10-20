un incontro per difendersi dalla truffe al rosebud il film dedicato al chitarrista emmet ray

Gli incontri dedicati ai capolavori della letteratura italiana contemporanea proseguono oggi alle 17,30 all’aula magna Manodori, alla sede universitaria di viale Allegri a Reggio, con un intervento su "Gesualdo Bufalino, tanta Sicilia e un po’ di Emilia" con relatore Gino Ruozzi (foto). Bufalino esordì sessantenne con "Diceria dell’untore" nel 1981, grazie anche a Leonardo Sciascia. Quel libro, con cui vinse il premio Campiello, rivelò uno scrittore colto, che per decenni aveva letto e scritto, quasi in incognito, saggi, abbozzi di romanzo, aforismi, diari. Nella sua formazione hanno avuto importanza anche Scandiano e Reggio Emilia, in cui trascorse lunghi periodi durante la Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

