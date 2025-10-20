Un giorno in Palestina | una serata a Fidenza per dar voce al popolo palestinese

Parmatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 ottobre, all’ex Macello di Fidenza, si è tenuta una serata organizzata da Potere al Popolo Fidenza: Un giorno in Palestina "Orizzonti narrativi per decolonizzare la mente: “Voci coraggiose per denunciare il sistematico stato di apartheid” a cui sono sottoposti i territori occupati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

