Un giorno in Palestina | una serata a Fidenza per dar voce al popolo palestinese
Venerdì 17 ottobre, all’ex Macello di Fidenza, si è tenuta una serata organizzata da Potere al Popolo Fidenza: Un giorno in Palestina "Orizzonti narrativi per decolonizzare la mente: “Voci coraggiose per denunciare il sistematico stato di apartheid” a cui sono sottoposti i territori occupati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
