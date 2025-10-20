Un gesto da vigliacchi e criminali Le dure parole di Giorgia Meloni dopo la tragedia del bus
Nelle ultime ore Giorgia Meloni è tornata a ribadire con forza la necessità di difendere i valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile nel nostro Paese. Lo ha fatto con parole di grande fermezza, che lasciano trasparire la consapevolezza di un momento storico delicato, in cui ogni forma di violenza rischia di minare il senso stesso di comunità e di rispetto reciproco. La premier ha sottolineato che «non esistono giustificazioni per atti di brutalità e prevaricazione» e che la risposta dello Stato deve essere «rapida, ferma e intransigente». È un messaggio che risuona come un monito: la violenza, in qualunque contesto si manifesti, non può mai diventare un linguaggio accettabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Vigliacchi!! Gesto orribile. Il Giornalista, con le sue inchieste, ha scavato a fondo calpestando i piedi a qualcuno?
? COMUNICATO UFFICIALE – UN GESTO VILE ? Nella zona di Colombere, negli ultimi chilometri del percorso del PanoramicTrail2025, qualcuno ha rimosso tutte le fettucce e i cartelli di segnalazione. Un gesto vigliacco, pericoloso e stupido
Meloni, contro don Patriciello gesto vigliacco e criminale - "Inaccettabile quanto accaduto oggi a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, dove durante la messa un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a don Maurizio ... Lo riporta notizie.tiscali.it
Giorgia Meloni: «Contro don Patriciello gesto vigliacco e criminale» - «Inaccettabile quanto accaduto oggi a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, dove durante la messa un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a don Maurizio Patriciello un fazzoletto ... ilmattino.it scrive
Giorgia Meloni: «Contro don Patriciello gesto vigliacco e criminale» - «Siamo vicini a Don Patriciello e alla sua comunità che nelle ultime ore, purtroppo, è sprofondata nuovamente nella paura. Scrive ilmattino.it