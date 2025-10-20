Un gesto da vigliacchi e criminali Le dure parole di Giorgia Meloni dopo la tragedia del bus

Nelle ultime ore Giorgia Meloni è tornata a ribadire con forza la necessità di difendere i valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile nel nostro Paese. Lo ha fatto con parole di grande fermezza, che lasciano trasparire la consapevolezza di un momento storico delicato, in cui ogni forma di violenza rischia di minare il senso stesso di comunità e di rispetto reciproco. La premier ha sottolineato che «non esistono giustificazioni per atti di brutalità e prevaricazione» e che la risposta dello Stato deve essere «rapida, ferma e intransigente». È un messaggio che risuona come un monito: la violenza, in qualunque contesto si manifesti, non può mai diventare un linguaggio accettabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it