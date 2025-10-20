Un furto clamoroso e da film al Louvre rubati i gioielli di Napoleone da un valore inestimabile
Diverse persone travestite da operai edili hanno fatto irruzione domenica nel famoso Museo del Louvre a Parigi, forzando le vetrine e rubando gioielli un tempo appartenuti all’imperatore Napoleone e a sua moglie, hanno riferito le autorità. Almeno nove gioielli di “inestimabile valore storico e patrimoniale”, tra cui corone, collane, orecchini e spille, sono stati rubati durante la sfacciata rapina prima che i ladri si dessero alla fuga in motocicletta, hanno affermato due ministri. “Le indagini sono iniziate e si sta elaborando un elenco preciso degli oggetti rubati”, ha affermato il museo in una nota. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
