Un freno alla violenza Aggressori Procura e Ausl lavorano per il recupero
È stato sottoscritto in procura il protocollo operativo per l’attuazione dei percorsi di trattamento psicologico per autori di violenza domestica tra la procura, l’ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna (Uepe) di Bologna e l’Ausl. A firmarlo, il procuratore Andrea Garau, la direttrice generale delle aziende sanitarie Nicoletta Natalini, e per l’Uepe il direttore Aldo Scolozzi e la direttrice aggiunta Valentina D’Accardo. Presenti per la procura anche la pm Barbara Cavallo e per l’Ausl la direttrice di Psicologia Clinica e di Comunità Rachele Nanni, la responsabile Psicologia Cure Primarie Cristina Meneghini e la direttrice dell’unità operativa Affari Istituzionali delle aziende sanitarie ferraresi Barbara Paltrinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
