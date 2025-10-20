Un ex studente geniale e una squadra fatta di giovanissimi | ecco il laboratorio Strasburgo

La squadra di Ligue1 che ha fatto tremare il Psg domina la classifica europea per il minutaggio concesso agli Under 21. E alla prima giornata il tecnico Rosenior, che da bambino le maestre indicarono adatto a una scuola per studenti dotati, ha schierato undici nati dopo il 2000. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

