Un drone cinese enorme | avvistato il GJ-X Ecco cosa sappiamo

Sui social cinesi è diventato virale un video che mostra per la prima volta in volo quello che sembrerebbe essere un nuovo drone stealth cinese ad ala volante, denominato in via ufficiosa GJ-X. Si tratta presumibilmente dello stesso velivolo senza pilota apparso qualche settimana fa presso la base aerea di Malan, nella provincia dello Xinjiang. Un velivolo che secondo gli analisti sarebbe dotato di un'apertura alare di circa 42 metri e che sarebbe, forse, addirittura più grande del B-21 statunitense. Il drone presente nella breve clip potrebbe però anche essere un modello diverso, pur avendo la forma di aquilone a manovella, visto che la Cina ha almeno un altro Uav simile in fase di sviluppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Un drone cinese enorme": avvistato il GJ-X. Ecco cosa sappiamo

