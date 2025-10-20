All’insaputa di tutti, un anno e mezzo fa, ho prestato parecchi soldi a mio cognato, nel senso del fratello di mia moglie. Diceva di aver investito “male”, di essere in difficoltà e mi ha pregato di aiutarlo e, soprattutto, di mantenere il massimo riserbo con famiglia e amici sulla situazione nella quale versava in quel momento. Ovviamente si è sperticato nelle solite rassicurazioni «giuro che ti restituisco tutto appena sistemo le cose e non dovrebbe neppure volerci molto». Ora, è vero che un anno e mezzo, in simili situazioni, non è poi tutto questo tempo. Ma il problema è il tenore di vita che mio cognato ha ormai ripreso senza mai far cenno alla vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un debito non ripagato