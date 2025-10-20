Un chip grande 2 millimetri ridà la vista a chi non vedeva più | È meraviglioso
Un microchip elettronico spesso quanto un capello umano sta aprendo una nuova era nel trattamento della cecità. Trentotto pazienti anziani che avevano perso la vista a causa di una forma avanzata di degenerazione maculare legata all’età sono tornati a leggere lettere, numeri e parole grazie a un impianto rivoluzionario chiamato Prima device. I risultati della sperimentazione clinica, pubblicati sul New England Journal of Medicine, hanno impressionato la comunità scientifica: l’84% dei partecipanti ha recuperato la capacità di lettura dopo l’intervento. L’impianto è stato testato in 17 centri ospedalieri distribuiti tra Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I prossimi chip AI di Microsoft saranno prodotti da Intel Una nuova tessera del grande puzzle dell'industria dell'AI sembra in arrivo: secondo SemiAccurate Microsoft farà produrre i suoi chip Maia 2 a Intel, che è sempre più la fabbrica degli altri. - facebook.com Vai su Facebook
#TSMC, nuovo record di utili: nel terzo trimestre 2025 raggiunti i 452,3 miliardi di dollari taiwanesi, in aumento del 39% grazie a una domanda eccezionale per le infrastrutture di IA. Si tratta dell'utile più alto mai riportato dal più grande produttore mondiale di c - X Vai su X
Un chip grande 2 millimetri ridà la vista a chi non vedeva più: “È meraviglioso” - L'articolo Un chip grande 2 millimetri ridà la vista a chi non vedeva più: “È meraviglioso” proviene da CultWeb. Scrive msn.com
I prossimi chip AI di Microsoft saranno prodotti da Intel - Una nuova tessera del grande puzzle dell'industria dell'AI sembra in arrivo: secondo SemiAccurate Microsoft farà produrre i suoi chip Maia 2 a Intel, che è sempre più la fabbrica degli altri. Si legge su msn.com