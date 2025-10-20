Un chip grande 2 millimetri ridà la vista a chi non vedeva più | È meraviglioso

Un microchip elettronico spesso quanto un capello umano sta aprendo una nuova era nel trattamento della cecità. Trentotto pazienti anziani che avevano perso la vista a causa di una forma avanzata di degenerazione maculare legata all’età sono tornati a leggere lettere, numeri e parole grazie a un impianto rivoluzionario chiamato Prima device. I risultati della sperimentazione clinica, pubblicati sul New England Journal of Medicine, hanno impressionato la comunità scientifica: l’84% dei partecipanti ha recuperato la capacità di lettura dopo l’intervento. L’impianto è stato testato in 17 centri ospedalieri distribuiti tra Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

