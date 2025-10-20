Un chilo di cocaina in barca armi e munizioni in casa | arrestati a Venezia padre e figlio

Droga e armi: i carabinieri di Venezia hanno arrestato nel centro storico lagunare due uomini di 66 e 42 anni, rispettivamente padre e figlio. Le accuse a proprio carico sono quelle di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, detenzione di arma clandestina e munizioni, e ancora ricettazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

