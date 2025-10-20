Un assaggio di Android 16 e Nothing OS 4.0 anche su Nothing Phone 1

Pare che uno sviluppatore abbia trovato il modo per installare Nothing OS 4.0 anche su Nothing Phone (1). Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Un assaggio di Android 16 e Nothing OS 4.0 anche su Nothing Phone (1)

