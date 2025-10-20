Primo morto in Italia per overdose di nitazeni, arrestato il presunto pusher che ha ceduto l'oppioide sintetico "molto più potente del Fentanyl". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Un arresto per il primo morto di overdose di nitazeni, cosa sono e perché preoccupano più del Fentanyl