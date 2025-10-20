Un arresto per il primo morto di overdose di nitazeni cosa sono e perché preoccupano più del Fentanyl
Primo morto in Italia per overdose di nitazeni, arrestato il presunto pusher che ha ceduto l'oppioide sintetico "molto più potente del Fentanyl". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Primo morto per overdose di nitazeni, un arresto. Il procuratore: 'Più potente del Fentanyl' - Un altoatesino di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri di Brunico per quello che viene ritenuto dagli inquirenti il primo morto per overdose di nitazeni, un nuovo oppioide sintetico, in Italia. Scrive ansa.it
