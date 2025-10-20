Un arresto per il primo morto di overdose di nitazeni cosa sono e perché preoccupano più del Fentanyl

Notizie.virgilio.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo morto in Italia per overdose di nitazeni, arrestato il presunto pusher che ha ceduto l'oppioide sintetico "molto più potente del Fentanyl". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

un arresto per il primo morto di overdose di nitazeni cosa sono e perch233 preoccupano pi249 del fentanyl

© Notizie.virgilio.it - Un arresto per il primo morto di overdose di nitazeni, cosa sono e perché preoccupano più del Fentanyl

Altre letture consigliate

arresto primo morto overdosePrimo morto per overdose di nitazeni, un arresto. Il procuratore: 'Più potente del Fentanyl' - Un altoatesino di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri di Brunico per quello che viene ritenuto dagli inquirenti il primo morto per overdose di nitazeni, un nuovo oppioide sintetico, in Italia. Scrive ansa.it

arresto primo morto overdoseNitazeni, allarme in Italia per il nuovo oppioide sintetico: primo morto a Brunico. «Molto più potente del Fentanyl» - Un altoatesino di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Brunico per quello che viene ritenuto dagli inquirenti il primo morto per overdose di nitazeni, un nuovo oppioide ... Segnala msn.com

arresto primo morto overdoseUtilizzo dati e privacy - A Brunico (Bolzano) a un anno dal primo morto per nitazeni, potenti oppioidi sintetici, più del Fentanyl, arrestato un pusher. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arresto Primo Morto Overdose