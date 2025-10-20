Un arbre magique dal profumo di speranza | la battaglia di babbo Roberto non si ferma

Con le mani in mano, babbo Roberto proprio non riesce a stare. E adesso che il Natale si avvicina ecco una nuova iniziativa di solidarietà per raccogliere fondi per il progetto Mitofusina 2. Si tratta di una ricerca fondamentale per trovare una cura per la malattia di Charcot Marie Tooh2A, dalla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

