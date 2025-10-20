Un anno senza don Stefano Buccione messa in suffragio a Santa Maria de Cryptis

Se ne è andato un anno fa a soli 47 anni, ma nessuno ha dimenticato don Stefano Buccione. Era il 21 ottobre 2024 quando il parroco di Santa Maria de Cryptis di Chieti venne trovato senza vita nella sua abitazione in centro storico, nel quartiere Trivigliano.Nel giorno del primo anniversario dalla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

