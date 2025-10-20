Un anno dopo l' alluvione partono i lavori sul ponte sullo Zena

Bolognatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori preliminari per la messa in sicurezza idraulica del ponte stradale sul torrente Zena in località Pizzocalvo: un intervento "atteso da tempo e reso necessario per ridurre il rischio di esondazioni in un'area particolarmente sensibile dal punto di vista. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

anno dopo alluvione partonoUn anno dopo l'alluvione. La tormentata Val di Zena non si arrende - In Val di Zena resta ancora molto da fare per ricostruzione e risarcimenti, è la denuncia del comitato degli ... Lo riporta rainews.it

anno dopo alluvione partonoL'alluvione, cosa rimane un anno dopo il disastro che ha cambiato Bologna - Tra il 19 e il 20 ottobre 2024 anche il capoluogo conobbe la paura dell'acqua e la devastazione del disastro ambientale. Come scrive bolognatoday.it

anno dopo alluvione partonoI lavori a Bologna per l'alluvione: cosa è stato fatto - Gli interventi urgenti per motivi di sicurezza e questioni igienico- Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Anno Dopo Alluvione Partono