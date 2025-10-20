Un amore per la musica | Federico Zampaglione illumina Gesualdo

In un'atmosfera intrisa di suggestione, tra storia, musica e passione artistica, sabato 18 ottobre 2025 ha preso ufficialmente il via il nuovo corso culturale del Castello di Gesualdo, la storica dimora del Principe Carlo Gesualdo, figura emblematica del Rinascimento musicale europeo. Promosso e organizzato da Irpinia Escapes, realtà impegnata nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico irpino, l'evento ha segnato l'inizio della gestione del maniero da parte della società guidata da Josephine Carrabs, imprenditrice di origine gesualdina residente in Australia, affiancata da Maurizio Forgione e Raffaele Pietropaolo, con la direzione artistica affidata al celebre pianista M° Maurizio Mastrini, protagonista della scena musicale internazionale.

