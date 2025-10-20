Un 23enne viene investito da un' auto mentre è in bici con un amico e muore

Nella notte tra sabato e domenica, un drammatico incidente si è verificato lungo la Provinciale tra Grazzanise e Sant’Andrea del Pizzone, dove un giovane di 23 anni, di origini indiane, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto mentre rientrava a casa in sella a una bicicletta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

