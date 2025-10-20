Umili e compatti l’autostima è cresciuta

Stefano Di Benedetto applaude a scena aperta tutta la sua squadra, abile ad attendere il momento giusto per colpire l’Osteria Grande e dilagare nella ripresa. "Era importante vincere per dare continuità a prestazioni e risultati – spiega il tecnico –. Quando le squadre cambiano allenatore danno sempre qualcosa in più: i nostri avversari hanno avuto un ottimo approccio, ma quando abbiamo velocizzato la manovra ci siamo sempre resi pericolosi fino a quando abbiamo sbloccato il risultato. Era il momento più importante all’interno dei 90 minuti: passare in vantaggio e poi chiudere i conti, come abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

