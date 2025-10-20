Luciano Spalletti è un tecnico che può fare gola a tanti. D’altronde, il suo carisma e la sua esperienza, malgrado la parentesi sfortunata e avara di soddisfazioni sulla panchina della Nazionale Italiana, sono dettagli di non poco conto per tutte quelle che squadre che, evidentemente in determinati momenti complicati, meditano sul possibile cambio di guida tecnica. A tal riguardo, presto potrebbero esserci novità super per l’allenatore di Certaldo: possibile ritorno in panchina in grande stile per il tecnico campione d’Italia con il Napoli nel 2023, con una big di Serie A pronta a puntare su di lui. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Ultim'ora Spalletti sul ritorno in panchina: è tutto pronto, destinazione clamorosa