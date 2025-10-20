Ultim’ora Pio Esposito annuncio ufficiale | Inter spiazzata
Francesco Pio Esposito, nell’arco di questa stagione, sta facendo parlare moltissimo di sé: e adesso c’è un importante annuncio ufficiale. Francesco Pio Esposito è un giocatore di grande talento. Probabilmente, anzi sicuramente, non ancora pronto a prendere il posto di un titolare inamovibile come Lautaro Martinez, per dirne uno. Tuttavia, stiamo facendo riferimento a un centravanti di appena vent’anni che si trova ad essere protagonista di una realtà altamente competitiva come quella dell’Inter, in cui le pressioni sono all’ordine del giorno. Per quanto abbia ancora molto da crescere, il giocatore enrazzurro sta dimostrando ampiamente di avere qualità importanti. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Argomenti simili trattati di recente
#CagliariBologna, Pisacane dovrebbe puntare sul tandem d'attacco Esposito-Borrelli. Le ultime su Mina - facebook.com Vai su Facebook
Sul @fattoquotidiano, Fabrizio D’Esposito racconta «"L'ultimo ballo", la prima inchiesta di Miller, personaggio del prolifico Mark Billingham, tra i migliori giallisti del Regno Unito.» #fazieditore #darkside - X Vai su X
Inter, Chivu: "Pio Esposito sorprende anche me, ma è un 2005, andateci piano" - All'Inter bastano gli squilli di Lautaro Martinez e Pio Esposito per piegare il Cagliari nel quinto turno di Serie A e centrare la terza vittoria consecutiva dopo il 2- Lo riporta tuttosport.com
Vaciago annuncia: "Pio Esposito è il Golden Boy italiano per eccellenza. Sarà nella lista dei 25 finalisti" - In attesa della lista dei venticinque giocatori finalisti alla cerimonia del Golden Boy, a svelare un nome caldo del momento presente nella lista che a breve Tuttosport renderà ... Secondo msn.com
Inter, offerta irrinunciabile: Pio Esposito via per 47 milioni - La vittoria dell’Inter contro il Cagliari ha dato sicuramente importanti certezze alla squadra di Cristian Chivu ed ha regalato agli appassionati la prima rete in serie A dell’attaccante campano ... Come scrive diregiovani.it