Ultim’ora: chiuso per sempre il Maradona Tifosi del Napoli costretti a emigrare: “qui non potete stare”"> La notizia ha sconvolto e non poco tutto l’ambiente napoletano. I tifosi azzurri dovranno emigrare e non potranno più accedervi. È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della chiusura definitiva del Maradona. Si è parlato di motivi legati alla sicurezza e alla gestione degli spazi, ma i dettagli restano avvolti nel silenzio. Da stamattina, transenne e cartelli vietano l’accesso, lasciando un vuoto non solo fisico, ma anche emotivo. I primi ad accorgersene sono stati i soliti frequentatori del luogo, quelli che ogni giorno si fermavano per un saluto o per una foto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ultim’ora: chiuso per sempre il Maradona | Tifosi del Napoli costretti a emigrare: “qui non potete stare”