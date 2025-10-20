Ultimo appuntamento di Innamorati della Musica 2025 | esibizione del tenore Nicola Petruzzella e dell' organista Francesca De Santis

Sabato 25 Ottobre, alle ore 19,15 nella Chiesa di San Marco Evangelista a Manocalzati è previsto l’ultimo appuntamento musicale di Innamorati della Musica 2025 dell’associazione Igor Stravinsky: il tenore Nicola Petruzzella e Francesca De Santis all’organo canteranno le loro Parole e Note di Pace. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it