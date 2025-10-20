Ultimissime Juve LIVE | Tudor verso la permanenza anche dopo Madrid le parole di Yildiz
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 20 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 19 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 18 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 17 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 20 ottobre 2025. Yildiz verso il Real Madrid: «Ecco cosa ho pensato quando mi hanno dato la 10. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
"La Juve non valuta un intervento sul mercato": queste le parole di Fabrizio Romano sulle ultimissime voci in casa bianconera, dopo lo stop di Bremer ? #Juve #SpazioJ - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, una buona notizia per Tudor a 2 giorni dal Real: Zhegrova e Miretti in gruppo - Buone notizie per mister Tudor, che in vista del big match contro il Real Madrid di Champions. Da tuttomercatoweb.com
Juventus, Tudor ora è in discussione: decisive le prossime due gare di campionato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Juventus, Tudor ora è in discussione: decisive le prossime due gare di campionato ... Secondo tg24.sky.it
SONDAGGIO - Se salta Tudor quale allenatore giusto per la Juve? - Chi preferisci tra Palladino, Mancini, Spalletti se dovesse essere esonerato Tudor dalla panchina della Juve ... Lo riporta sport.virgilio.it