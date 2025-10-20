Ultimissime Inter LIVE | nuova idea di mercato per Ausilio? Come sta Thuram e le ultime in vista della sfida di Champions
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 20 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 19 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 18 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 20 OTTOBRE. Calciomercato Inter, nerazzurri in corsa per El Mala: il giovane talento del Colonia attirato da top club europei. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma-#Inter - X Vai su X
FcInterNews.it. . Viviamo insieme la vigilia di Roma-Inter, match in programma domani sera all'Olimpico. Le ultimissime di formazione e le parole di Chivu in conferenza stampa. ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Sommer sta crescendo con Chivu. E’ migliorato molto sotto quell’aspetto - La situazione La nuova Inter targata Cristian Chivu sta vivendo una fase di crescita netta, soprattutto dal punto di vi ... Scrive calcionews24.com
LIVE - Roma-Inter, squadre tornate negli spogliatoi. Fra pochi minuti il calcio d'inizio all'Olimpico - Con le Nazionali che si daranno nuovamente appuntamento a novembre, per l’Inter inizia ora una vera e propria settimana della verità, con tre ... Riporta msn.com
LIVE Primavera, Inter-Napoli 2-0: Zouin raddoppia su punizione! Che inizio! - Ottava giornata del campionato Primavera: l’Inter di Carbone, terminata la sosta per le Nazionali, è pronta per scendere nuovamente in campo con l’obiettivo di rilanciarsi dopo un inizio di stagione c ... Da msn.com