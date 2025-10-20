Ue Mattarella | in discussione principi fondanti no a cedimenti

Bruxelles, 20 ott. (askanews) – “Oggi le istituzioni Europee, che Bruxelles si è assunta il compito di accogliere, si confrontano con sfide esistenziali. Regno del Belgio e Repubblica Italiana, forti dei loro valori e della loro storia democratica, possono sostenere l’Unione Europea in una fase storica in cui sfide globali vogliono porre in discussione principi fondanti della nostra stessa Unione e della convivenza pacifica tra i popoli. Non possiamo permetterci cedimenti”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del brindisi alla cena offerta dai reali in occasione della sua visita di Stato in Belgio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

