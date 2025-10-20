Ue approva lo stop all’import del gas russo

I ministri dell'Energia Ue hanno dato il via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop al gas e gnl russo in tre fasi: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi contratti, gli accordi a breve termine già in corso dovranno terminare entro il 17 giugno 2026, mentre quelli a lungo termine

Gas, stop alle importazioni di gas russo. Via libera Ue del Consiglio. No di Ungheria e Slovacchia - MILANO – I ministri dell'Energia Ue hanno dato il via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop al gas e gnl russo in tre fasi: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmar ... Come scrive msn.com

Ue verso lo stop al gas e al petrolio russi dal 2026 - Approvato il piano d per vietare tutte le importazioni di combustibili fossili da Mosca. Scrive repubblica.it

Ue: Kallas, proposto stop totale import gnl da Mosca entro gennaio 2027 - Non e' stato pubblicato ancora il testo della proposta della Commissione per la 19a serie di ... Secondo ilsole24ore.com