Ue approva lo stop all’import del gas russo

Ildifforme.it | 20 ott 2025

I ministri dell’Energia Ue hanno dato il via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop al gas e gnl russo in tre fasi: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi contratti, gli accordi a breve termine già in corso dovranno terminare entro il 17 giugno 2026, mentre quelli a lungo termine . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

