Udine premia Dardenne e Vallortigara | cinema e neuroscienze in dialogo
Due traiettorie diverse, un unico orizzonte: a Udine il Premio Udine Filosofia 2025 abbraccia il cinema che interroga la vita e la scienza che sonda la mente. Una scelta che racconta il nostro presente, chiamandoci a pensare con coraggio e responsabilità, tra immagini, libri, esperimenti e domande che non si lasciano addomesticare. Un riconoscimento che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
